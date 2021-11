Dois clássicos de primavera e verão

Carlos Pires de Miranda

Quando retornei de viagem, o calor havia amainado, mas não invejo quem ficou em Porto Alegre. Um antídoto para essas altas temperaturas são duas bebidas clássicas: não esqueço meu primeiro clericot, em plena Calle Gorlero, quando Punta del Este recém começava a crescer demais - início da década de 1980. Nem as sangrias que o operoso Neyzinho Lopumo improvisava, junto às piscinas, nas tardes do Leopoldina Juvenil. Bons tempos! As receitas foram enviadas pela Fabenne, startup de vinhos bag in box.