Peixe e cogumelos caramelizados

Via e-mail

seu bar

Coquetéis de primavera

Um ou outro leva gelo, mas a quantidade fica seu critério. Então, mesmo que o clima insista em nos aplicar dribles, com frio ou calor na mesma semana, os coquetéis a seguir serão adequados à estação. Todos foram enviados por Augusto Alves, sommelier da Evino, empresa que, em oito anos de operação, já se intitula o maior e-commerce de vinhos da América Latina.

Portônica

Ingredientes:

100 ml de vinho do Porto Ruby

150 ml de água tônica

2 rodelas de laranja

gelo

Modo de preparar:

Em uma taça, adicionar vinho, rodelas de laranja e pedras de gelo. Completar com água tônica e misturar levemente para não perder o gás.



French 75

Ingredientes:

50ml de gim

20ml de suco de limão

1 colher (sopa) de açúcar

100ml de espumante branco brut

3 fatias finas de maçã verde

Modo de preparar:

Em uma coqueteleira com gelo, bater todos os ingredientes, exceto o espumante. Coar para uma taça de vinho tinto e completar com o espumante branco. Decorar com as fatias de maçã verde.

Chardonnay Sour

Ingredientes:

200ml de vinho Chardonnay

1 limão

30g de açúcar

gelo

Modo de preparar:

Espremer o limão em um copo, adicionar açúcar, vinho e cubos de gelo. Misturar tudo na coqueteleira e servir.