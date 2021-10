Menu de primavera, verão...

A praticidade do novo normal

O almoço de quarta-feira deveria ser festivo, mas rápido: nosso Pedro chegaria do inglês no CALI logo após o meio-dia e precisaria estar no colégio às 13h30min. Aí a Andréia entrou em campo e, valendo-se do consagrado pegue e leve que cresceu com a pandemia, encomendou e buscou o descomunal filé que está na foto: à parmigiana clássico, porém fartamente lambuzado por deliciosa burrata.

Crédito: Andréia Pires de Miranda/Divulgação/JC

Era do Mesa Restaurante, custou R$ 129,00 mais R$ 14,00 da embalagem, satisfatório para duas pessoas, incluída escolta de batatas fritas. Comi sozinho.

Não terminou por aí: ela encomendou essa linda porção de mil-folhas do Marcelo Pâtissier (R$ 49,00), que logrei degustar pouco a pouco ao longo da tarde, intercalando com períodos de notebook em ação.

Crédito: Andréia Pires de Miranda/Divulgação/JC

Adianto que estou passando bem, um ano mais velho e pesado, escrevendo este texto. E ainda tem o jantar...

Marcelo Pâtissier: (51) 3395-3848

Mesa Restaurante: (51) 99207-3388