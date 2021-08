Um italiano diferenciado

A data era especial - e como não? 15 anos de nosso casamento! -, o almoço tinha que ser também, apesar de ocorrer em uma sexta-feira. Chegamos ao BarraShopping em torno de 13h30min e percorremos a calçada em que estão reunidos os novos restaurantes, até optarmos pelo San Paolo. Em tese é um restaurante italiano, com um diferencial: utiliza trufas em grande parte de seu bem pensado menu, nem que seja um simples toque de azeite trufado.

Trufas são elementos que valorizam qualquer prato. Antigamente eram localizadas por suínos, que as farejavam sob as raízes de árvores como o carvalho, em épocas específicas. Hoje eles são substituídos por cães exaustivamente treinados - seriam ricos se ficassem com o produto de seu trabalho, já que um quilo de trufas brancas italianas pode valer em torno de R$ 20 mil.

De volta a nosso festivo almoço, em um ambiente bonito e tranquilo, que dividíamos com apenas mais um casal, em mesa bem distanciada. Como entrada, compartimos queijo Brie empanado, derretido com mel trufado, escoltado por torradas fininhas - (na foto 3, R$ 49,00). Cava Don Román Brut (uma flûte, R$ 31,00) e água mineral acompanharam a refeição.

Como principais, vieram à mesa um elogiadíssimo filé de salmão com mil-folhas de mandioquinha, requeijão de trufas negras gratinado, com aspargos salteados e molho de Prosecco (R$ 82,00). Preferi um clássico Spaghetti ala Carbonara (na foto, R$ 58,00), que parecia modesto na porção - que nada, o prato é bem fundo, satisfaz. A massa era levíssima, o molho, precioso, preparado com guanciale (bochecha de porco defumada - por aqui usam bacon picado e segue o jogo), Parmesão, gema de ovos e azeite de trufas brancas.

Sobremesa: uma porção de bastõezinhos de churros com doce de leite (R$ 27,00), bom final para um almoço feliz.

@tartuferiaoficial Veja o menu completo em

Tartuferia San Paolo

Av. Diário de Notícias, 300 - tel. (51) 3061-3560

Das 12h às 15h e das 18h30min às 22h; sábados e domingos, das 12h às 22h.