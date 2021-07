Para fomes inesperadas

O que fazer se em meio à tarde, ou na alta madrugada, bater a vontade de comer algo delicioso, sem mão de obra? Pois bastará abrir um pacote de torradas integrais, ir à geladeira, retirar os potes e servir. Falo das duas receitas abaixo (enviadas pela Marilan), que podem ser mantidas em potes de vidro sob refrigeração, para serem degustadas em tais emergências. Uma ideia salvadora!

Ingredientes (duas porções):

Modo de preparar:

Ingredientes (três porções):

Modo de preparar:

Um festival de carnes nobres

Ausente em 2020 em função da pandemia, o Festival Angus no Malbec Restaurante está de volta a Gramado, em sua quarta edição. Até dia 10 de setembro terá disponível um variado cardápio com cortes certificados: costela assada em baixa temperatura, shoulder, flat iron e short ribs (foto), escoltados por batata grelhada com tapenade, azeitona e pesto de pimentão, ratatouille ou couve-flor com amêndoa, sempre salteados na brasa.

Meus 21 anos no JC

Quando comecei, em setembro de 1974, às vezes eu mencionava que escrevia sobre gastronomia e havia quem se encantasse: "Que legal, tens telescópio e tudo?".

Afora a equipe da revista Quatro Rodas, Paulo Cotrim no Jornal da Tarde de São Paulo, Apicius no JB (do Rio) e este colunista, acho que ninguém mais fazia roteiros e críticas sobre restaurantes no Brasil. Aos poucos, as pessoas começaram a entender o vocábulo e dar mais atenção ao tema. Cresceram as exigências com o que vinha às mesas, assim como o número de opções na cidade. Eu mesmo precisava viajar menos a Buenos Aires e São Paulo, em busca de refeições diferenciadas.

Depois criei a seção Homem na Cozinha, em que apresentava personalidades e suas receitas favoritas - ou seja, os gaúchos eram motivados a saírem da frente das churrasqueiras e assumirem também panelas, fôrmas e caçarolas. Surgiram as confrarias masculinas - algumas batizei e ajudei a fundar -, criei a Caravana Gastronômica, formada para, em grupo, testar restaurantes.

Alguns anos mais tarde, os vinhos também entraram em minha pauta (Adega), assim como cervejas, bons destilados e coquetéis. Essas seções - e mais uma dezena de outras - têm desfilado alternadamente nesta página do Jornal do Comércio, desde 21 de julho de 2000. Coube a meus editores o lembrete - "Temos que registrar essa maioridade, 21 anos é tempo".

É mesmo. Hoje, se falta assunto, sobra quem escreva sobre esses temas, se fazem negócios a partir de variadas plataformas, supostos influenciadores expõem imagens e elogios a pratos - e aos chefs que os remuneram.

Confesso que essa mixórdia me cansa um pouco. Todo esse contexto acaba rompendo a tênue linha entre mera publicidade e o jornalismo que exerço criteriosamente, com seriedade. Apesar da leveza do assunto, hoje dá muito mais trabalho escrever sem ser confundido.

Aqui se procura preservar a isenção, o direito à crítica, a informação que possa interessar aos leitores, não apenas aos que a querem divulgar. Talvez esse princípio esteja ficando démodé - ou melhor, cringe, como se diz agora. Se for o caso, me avisem.

Paro de escrever, mas mudar não mudo.