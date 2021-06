O inverno chegou de verdade

Uma semana gelada prenunciou a chegada do inverno aqui no Rio Grande. E como, por alguns meses, teremos de conviver com as baixas temperaturas, as receitas de hoje consideram heroicas medidas de combate ao frio. A imagem da sopa de moranga cabotiá corresponde à versão do colunista, que inclui vinho branco e é finalizada com opcionais como mandioquinha, couve-flor, brócolis e abobrinha italiana - ideal para ser degustada ao cair da noite.