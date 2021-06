Do pinhão à couve-flor

Essa fogueira bacana é acesa com aparas dos pinheiros, obtidas na colheita e usada para sapecar os pinhões. Com eles, o pessoal de Monte Verde, no sul de Minas Gerais, prepara receitas como as da chef Sônia Kohen, proprietária do restaurante Villa Donna. Tem entrevero, caldinho, biscoitos e até esse creme que vem a seguir. A outra é uma sopa - ou creme - de couve-flor, você decide.

Creme de Pinhão

ingredientes

350 g de pinhão cozido

30 g de cebola picada

50 ml de vinho branco seco

150 ml de creme de leite fresco

100 ml de caldo de legumes

20 ml de azeite extra virgem

sal marinho

pimenta-do-reino

60 g de manteiga

noz-moscada

3 talos de cebolinha

modo de preparo

Dourar cebola com manteiga e pinhão, derramar vinho branco e refogar. Bater em liquidificador com o caldo de legumes. Levar ao fogo em uma panela, temperar com sal, pimenta, noz-moscada e deixar reduzir. Adicionar creme de leite, mexer com cuidado e finalizar com cebolinha fatiada.

Foto: Kitchen Aid/ Divulgação/ JC

Sopa Cremosa de Couve-Flor

Enviada pela KitchenAid

ingredientes

[seis porções]

54g de azeite de oliva

1 cebola branca em cubos

3 dentes de alho descascados e picados

1 cenoura grande, em fatias de 0,5cm

80g de talos de aipo, em fatias de 0,5cm

600g de couve-flor, cortada em floretes

4-5 xícaras de caldo de legumes

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de pimenta

colher (chá) de raspas de limão

colher (chá) de noz-moscada

xícara (120 ml) de creme de leite

xícara de salsinha fresca picada

modo de preparo

Aquecer panela (preferencialmente de ferro) e colocar azeite, cebola, alho, cenoura e aipo. Refogar até que as cebolas estejam transparentes, adicionar couve-flor e caldo, tampar a panela e cozinhar de 15 a 20 minutos. Quando a couve-flor estiver macia, desligar e reservar parte para decoração. Acrescentar creme de leite, sal, pimenta, noz-moscada e raspas de limão. Com um mixer, bater a mistura até adquirir a consistência desejada, entre sopa e creme. Finalizar com a couve-flor reservada e salsinha.

via e-mail

VIA E-MAIL - Dia dos Namorados - Grupo Fouet - mignon com nhoques ao molho de cogumelos e nata

/LENARA PETENUZZO/DIVULGAÇÃO/JC

Dia dos Namorados já movimenta refeições por encomenda. Grupo Fouet tem sugestões de entradas, pratos principais (na foto, mignon com nhoques ao molho de cogumelos e nata) e sobremesa, que o cliente monta a seu gosto e apenas aquece. Outra opção é o menu para finalizar em casa -fondues de queijo ou chocolate, risotos... Pedidos até dia 10: (51) 98023-4364 ou (51) 4066-8331.

O Grão Real Food terá quatro horários para o dia 12 de junho: das 9h às 11h, café da manhã; almoço, das 11h às 16h30min; happy hour, das 16h às 18h e jantar (este, R$ 350,00 por casal). No menu: entrada fria, sopa de moranga, camarões ao curry e arroz negro, cordeiro marroquino com tabule de quinoa, fondue de chocolate. Tudo orgânico e artesanal, que é a proposta da casa. Alameda Alípio César, 114. Reservas: (51) 3907-8505 ou (51) 99979-1530.



Badejo, pescada amarela, centollas e mais

MUITO PRAZER - Carlo Bichieri com seus filhos e o irmão Marco (à esquerda na foto) - loja Bottega del Mare.

/JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC