O Marcos tambémnos Laghetto

O berço foi em Rio Grande, em 1985, pela facilidade de aquisição de pescados frescos. Depois a rede se estendeu a Porto Alegre, onde até hoje segue representada no Bourbon Country. Agora, um acordo passa a oferecer os menus do Marco's em quatro hotéis da rede Laghetto: dois em Bento Gonçalves, um em Porto Alegre (no Stilo Higienópolis) e na matriz, que segue ativa em Rio Grande, agora sediada no hotel de lá.

Marco Machado da Costa é quem comanda as operações - não sei se continua fazendo, mas no começo ele madrugava dentro dos pesqueiros que chegavam ao porto -, desde a compra dos insumos até a supervisão de tudo o que chega às mesas.

Na foto acima, um dos best sellers do Marco's: inefáveis camarões crocantes. E abaio, a oferta da semana: polvo na brasa com arroz de mexilhões - R$ 79,00 por pessoa. Claro, nos quatro hotéis, almoço e jantar são abertos ao público.

Para espantar o frio



Esta receita é uma feliz sugestão para um final de semana de quase inverno. Ela integra o e-book O vinho e seus segredos, elaborado para a Dom Bosco. Pernil ao molho de vinho ingredientes [8 a 10 porções] 1 pernil de porco com cerca de 3 kg

1 xícara (chá) de vinho tinto seco

1/2 xícara (chá) de vinagre de vinho tinto

1 folha de louro

2 colheres (sopa) de alecrim fresco

3 colheres (sopa) de azeite

5 dentes de alho inteiros

1 cebola grande cortada em pétalas

100 g de manteiga sem sal

6 batatas cozidas, cortadas em canoas

alecrim fresco

azeite extra virgem

100 g de manteiga

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de vinho tinto seco

2 colheres (sopa) de suco de limão

2 anises-estrelados modo de preparo Limpar o pernil, conservando sua capa de gordura. Levar a uma assadeira. Misturar vinho, vinagre, louro, alecrim, azeite e esfregar sobre toda a carne. Furar aqui e ali, preenchendo as perfurações com dentes de alho. Espalhar cebola sobre o pernil, cobrir com papel-alumínio e manter sob refrigeração por pelo menos duas horas, virando-o de vez em quando. Retirar da geladeira, besuntar com manteiga, recobrir com folha de alumínio e levar ao forno, preaquecido a 200 °C, por cerca de duas horas e meia. Remover papel-alumínio, virar o pernil, acrescentar batatas e assar por mais duas horas, regando com o caldo que se forma na assadeira e reservando-o ao final. Em um recipiente, dissolver farinha em água, adicionar ao caldo peneirado do cozimento com vinho, suco de limão, cravos, anises-estrelados e ferver até engrossar. Servir o pernil com molho, batatas regadas com azeite e alecrim.

