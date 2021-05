Um risoto para as mães

Não conseguimos ir a São Paulo sem dar uma passada no Eataly. Para almoçar em um dos restaurantes, ou simplesmente adquirir especiarias no empório. Esta receita - com várias outras que o espaço não permite publicar - veio da Risotteria, uma das atrações do lugar. E cabe perfeitamente em uma mesa comemorativa ao Dia das Mães.

Risotto di Gorgonzola e peras

ingredientes

[4 porções]

2 peras

200g de açúcar

10g de mel

600ml de caldo de legumes

40ml de azeite extra virgem

60g de cebola picada

200g de arroz arbóreo

40ml de vinho branco

60g de Grana Padano ralado

120g de Gorgonzola

70g de manteiga sem sal

10g de pistache

modo de preparo

Cortar as peras em gomos, distribuir em uma assadeira untada com manteiga, e levar ao forno a 180ºC. Quando a fruta estiver macia e dourada, polvilhar um pouco do açúcar por cima de cada gomo. À parte, fazer uma calda de açúcar com água (em partes iguais), acrescentar mel e deixar fervendo mais um pouco. Resfriar, juntar calda e peras. Reservar. Em uma panela, aquecer o caldo de legumes. Em outra, colocar azeite, cebola e refogar até que esta fique translúcida. Adicionar o arroz e tostar levemente, sem dourar. Derramar o vinho branco na panela e deixar evaporar. Juntar o caldo de legumes aos poucos, mexendo sempre, cozinhando até o arroz estar al dente. Acrescentar Gorgonzola, Grana Padano e manteiga, misturando com garfo para adquirir consistência bem cremosa. Finalizar com as peras e o pistache (ou amêndoas raladas).

Mês passado comentei sobre The Raven, um oásis para quem não aprecia a agitação costumeira da Cidade Baixa. Ficou faltando uma imagem do destaque de nosso almoço, que localizei depois. Aí vai: salmão grelhado com shiitake, cebola roxa, ervilha torta e amêndoas laminadas (R$ 69,00). Jantar durante a semana, aos sábados e domingos, também almoço. Reservas: (51) 3072-2882.

Outro que está com atendimento presencial é o Sette Pasta Bar. E traz novidades: nos pratos de carne e peixe os acompanhamentos vêm inclusos. Esse pesce al limone da foto abaixo tem escolta de verduras grelhadas; polpo al ginepro (polvo grelhado), de batatinhas e funcho dourados. De terças-feiras a sábados, das 19h às 22h; almoço aos sábados e domingos até14h30min. Reservas e delivery: (51) 3012-2926. EATALY/ DIVULGAÇÃO/ JC Novidade no primeiro piso do Praia de Belas Shopping: foi lá que se instalou o terceiro restaurante Outback de Porto Alegre. O padrão é aquele, conhecido mundo afora. Para quem não lembra, a chegada da rede Outback à cidade foi no Iguatemi, em 2005.

