Sobre o Sakaes e outras lembranças

Dona Sakaes anda mais sossegada, protegendo-se da pandemia. Mas seu filho Masaki e a família seguem tocando o restaurante, que descobri há uns 40 anos, no alto da Rua Vigário José Inácio, semioculto atrás de uma cortina metálica que permanecia entreaberta - só entravam os iniciados, quem sabia o que havia ali. Foi onde floresceu a culinária japonesa em Porto Alegre: os cidadãos primeiro se espantaram, depois adoraram o peixe cru do sashimi. O sukiaky era preparado às mesas, frigideira a bordo de um liquinho, que a própria dona manobrava de mesa em mesa...

Mais tarde mudou-se para o atual endereço (foto), na Rua Castro Alves, 690, tel. (51) 3222-5533, onde atende das 19h às 22h - almoço somente aos sábados e domingos, das 11h às 14h. O delivery funciona todos os dias.

Ao longo dessas quatro décadas surgiram outros japoneses - o Sakura, por exemplo, que conheci em uma casa de madeira, junto à Ceasa -, os elogiáveis Daimu e Sambô. Todos foram, pouco a pouco, desbancando os restaurantes chineses, na época o que havia de mais oriental na cidade (Lokun, Pagoda, Nanking, lembram?). Ainda restam honrosas exceções, como Thongay e You Yi, mas isso é outra história.

O Sakaes, bem, esse é histórico na vida gastronômica do Rio Grande.

Uma luminosa tarde de outono

Sábado, a cidade reviveu. Uma tarde esplendorosa devolveu as pessoas às ruas, sequiosas por uma mesa ao ar livre, ainda que na calçada, onde pudessem retomar a convivência e reencontrar a boa culinária. Circulei pelo Moinhos, pude sentir o bulício, a escancarada alegria de quem usufruía de um mero espaço em parklets, convenientemente ocupados pelos restaurantes, ou a confortável sombra dos ombrelones que o Puppi Bagio, por exemplo, cravou em seu jardim.

O terraço e a área do pátio (foto) do Rancho 141 mostravam mesas disputadíssimas, pequenas filas se formavam à frente do Usina das Massas e do Mesa, todos atrações da Rua Dinarte Ribeiro. Sorveterias, essas têm sido um capítulo à parte, concorridas a tarde inteira. A Gianlucca Zaffari era a campeã das filas, agora com mais mesas na curvinha para a Praça Mauricio Cardoso. Há outras fazendo sucesso, como a Chocólatras.

Na vizinha Rua Padre Chagas a D'Argento ampliou o número de mesas e as recolocou na calçada. Movimentados também o Deu Crepe, de óbvia especialidade, e seu vizinho, um bar bonito e moderno. Seguindo adiante, gente no Press com seus hambúrgueres e no Dionísia, este servindo almoço a preço fixo, com larga oferta de vinhos em seus dois andares.