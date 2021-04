Depois do recessopandêmico, o Raven

Esta crônica era para ter sido escrita há dois meses, mas desde então por tantas vezes os restaurantes foram sumariamente fechados, ou tiveram suas operações reduzidas, que fui adiando. Parece que agora temos alguma estabilidade, então vamos a ela.

Nesses mais de 20 anos em que a Cidade Baixa decolou para o misto de sucesso e anarquia em que se tornou, registro talvez uma dezena de visitas ao bairro - sempre em busca de um bom almoço. Tive uma razoável experiência com cozinha nordestina, uma má com conhecido bufê, outra boa com um bistrô voltado a sugestão do dia. Até que, finalmente, nos atrevemos a conhecer um bem recomendado restaurante - e em pleno domingo de Carnaval, encontramos um local sossegado, familiar.

Foto: CMP/ESPECIAL/JC

The Raven foi a mais bem-sucedida entre todas essas empreitadas. Com o distanciamento respeitado, restavam poucas mesas em um ambiente simpático, embora claramente pensado para a noite (foto acima). O atendimento foi na mesma toada, equipe risonha, nos concedendo uma mesa maior do que a inicialmente oferecida - "Pô, essa parece um criado-mudo lá de casa", protestei - e buscando com o chef as informações que desconhecia.

Assim foi com o risoto de bacalhau que pedi, mesmo esclarecido de que o peixe viria desfiado, não em lascas de Gadus Morhua, como sonhei. Arroz arbório cozido em vinho Chardonnay e caldo de legumes, com alho negro e azeitonas, finalizado na manteiga e no Parmesão (na foto, R$ 61,00). O menu, de autointitulada cozinha internacional com toques mediterrâneos, tinha desde clássicos como magret de canard, filé à Rossini, pescado a la belle meunière, até algumas sugestões criativas de entradas, sobremesas e principais.

Desses, o lindo filé de salmão é um bom exemplo: grelhado com shiitake, cebolas roxas, ervilha torta e amêndoas laminadas, sobre mousseline de mandioquinha (R$ 69,00), elogiadíssimo à nossa mesa.

Com água mineral (R$ 5,50) e a merecida gorjeta, a conta ficou em saudáveis R$ 149,05.

The Raven

Rua Sarmento Leite 969, tel. (51) 3072-2882. Atualmente, opera das 18h às 22h e, aos sábados e domingos, também para o almoço.

Pão recheado, pão de frigideira



WICKBOLD/DIVULGAÇÃO/JC