Saint Patrick em casa

Com as cautelas da bandeira preta, nos livramos de mais um Saint Patrick's Day, festejado quarta-feira, dia 17, talvez em algum recanto da Irlanda. Aqui, cerveja em casa é permitida e o ensopado da foto é a sugestão para bem acompanhar.

Enviada por Água Doce Sabores do Brasil

Ingredientes

[quatro porções]:

Modo de preparar:

O destaque são os croissants

Essa degustação era para ter acontecido há horas: amigos recomendavam, em nossas caminhadas várias vezes passamos em frente, mas deixávamos para depois. Com a bandeira preta, Alban Rossolini - esse é o nome da casa e do dono - tornou-se uma opção para delivery ou take away. E foi por aí que, no sábado passado, Andréia escolheu no Instagram, encomendou pelo WhatsApp, foi buscar e nos deliciamos com algumas especialidades.

FOTO: Andreia Pires de Miranda/Divulgação/JC

Começamos pelas bolinhas de queijo (acima), uma proposta diferente (R$ 18,00 seis unidades) - leves, macias, com muita massa e levíssimos traços de queijo. Seguimos em frente com uma clássica baguette (R$ 10,00) e encerramos em alto estilo com esses croissants da foto acima (R$ 8,50 cada). Um conselho: informe-se sobre os horários de cada fornada, em uma boulangerie isso é essencial.

Alban Rossolini

Rua Cel. Bordini 232, tels. (51) 3333-5577 ou 9864-1933

De terças-feiras a sábados das 8h às 18h30, domingos até 11h30min.