Outros Natais virão por aí

Todos já vivemos noites de Natal mais bem festejadas. Teremos muitas outras, sem dúvida, mas não significa que a deste ano tenha que passar em branco. Aqui em casa a árvore foi regularmente montada, sob ela haverá presentes, uma ceia apetitosa será servida e certamente apreciada em meio à alegria possível e aos contatos online com quem dela não puder participar. Como sugestão, esta página traz um menu completo, dirigido a quem preferir assumir a cozinha.

Receita de peru todo mundo tem a sua, então a foto (do Centro Europeu, de Curitiba) serve apenas para ilustrar.

Feliz Natal!

Para uma ceia festiva - e saudável

Conectar uma lauta ceia com saúde? Sim, é possível, especialmente porque a receita do prato principal foi enviada por Ângela Bersch, nutricionista do respeitado HCor, complexo hospitalar que fica em São Paulo. A entrada de camarões veio da médica-nutróloga Adilia Altgau, do Grupo Iron. E uma inocente farofa, muito bem temperada (receita da Yoki), se presta a acompanhar a carne. O melhor de tudo: as três sugestões são bem fáceis de fazer e têm delicioso resultado final.

Camarão com hortelã

Ingredientes (oito porções):

1 kg de camarão descascado

sumo de dois limões

1 colher (sopa) de azeite

4 dentes de alho

8 a 10 folhas de hortelã

sal, pimenta, noz moscada, colorau

Modo de preparar:

Misturar sumo de limão, azeite, folhas de hortelã e deixar repousando por uma hora. Temperar camarões com os quatro condimentos, levar ao forno, aquecido a 180°C, durante 10 minutos. Retirar camarões e pincelar cada um com molho de hortelã. Levar novamente ao forno por uns minutinhos, apenas para que o molho incorpore no camarão. Dispor em taças, decorar a gosto e servir.

Lombo recheado com palmito. FOTO: HCOR/DIVULGAÇÃO/ JC

Lombo recheado com palmito

Ingredientes (10 porções):

1 kg de lombo aberto em manta

suco de 1 limão

1 colher (sopa) de gengibre ralado

3 dentes de alho amassados

xícara (chá) de vinagre

colher (sobremesa) de sal

pimenta do reino

3 xícaras (chá)

de palmito

3 tomates médios picados

3 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de preparar:

Temperar lombo com suco de limão, gengibre, alho, vinagre, sal e pimenta. Colocar em um refratário, tampar com papel-alumínio e levar à geladeira por duas horas. Misturar palmito cortado em cubinhos, tomate, salsa e distribuir sobre o lombo aberto. Enrolar, amarrar com barbante e passar a uma assadeira. Regar com a marinada, cobrir com papel-alumínio e assar em forno preaquecido a 220°C, durante 50 minutos. Retirar papel-alumínio e voltar ao forno até dourar, regando de vez em quando com o molho que se formar na assadeira.

Farofa de cenoura. FOTO: YOKI/ DIVULGAÇÃO/ JC





Farofa de cenoura

Ingredientes (quatro porções):

250g de farofa pronta

1 cebola roxa ou branca

1 cenoura

80g de azeitona verde fatiada

suco de 2 limões

3 colheres (sopa) de azeite

salsa picada e sal

Modo de preparar: