Em busca do novo normal

No último feriadão cuidei de circular por algumas áreas da cidade, a ver como andava o movimento. Por volta de 21h de sábado, o que restou da Rua Padre Chagas e de seus arredores registrava pequenas aglomerações, apenas em frente a vendedores de cervejas, bebidas na rua. Talvez tenha relação com episódio ocorrido na véspera: um morador, inconformado com a baderna na calçada, teria disparado um foguete em direção aos bagunceiros da hora, dispersados após elogiável ação da Brigada Militar.

Foto: CMP/ESPECIAL/JC

Encontramos refúgio para jantar no civilizado ambiente do El Fuego, no Moinhos Shopping. Regras de distanciamento atendidas, álcool e luvas disponíveis no sempre atraente bufê de saladas (na foto acima, o prato do colunista), carnes escolhidas junto ao braseiro ou levadas às mesas. E preços acessíveis: R$ 59,80 por pessoa (ou R$ 74,80, somente nos almoços de sábados, domingos e feriados). Diariamente das 11h20min às 15h e das 18h30min às 22h. Estacionamento grátis.

Na tarde de domingo, bom movimento na Parrilla del Sur (tel. 3012-7878), aberta direto das 11h30min às 22h. Há um novíssimo deck no térreo, outro em construção no andar de cima, e da famosa parrilla saem carnes que fazem o sucesso da casa.

No consagrado ponto da avenida Protásio Alves, Barranco e Barranquinho ostentavam suas mesas ao ar livre lotadas, nos limites da prudência - a fiel clientela voltou, como se nada tivesse acontecido.

Na Rua Dinarte Ribeiro, o jardim fronteiro do Puppi Baggio era uma bem organizada festa gastronômica. Ao lado, o japonês Daimu também reabriu a pleno.

Por volta de 14h, raras mesas estavam ocupadas nos principais restaurantes do Bourbon Country. Mas esse quadro deve mudar: até dia 31 de outubro passa a vigorar um festival gastronômico nos restaurantes do segundo piso, com três sugestões por preços especiais, para almoço e jantar. No Joe & Leo's, por exemplo, um rib eye de 300 gramas, com acompanhamento, custa R$ 54,90.

Os festejados camarões crocantes, com risoto de funghi secchi, damascos e rúcula (foto no alto), estão por R$ 59,00 no Marco's. E no italiano Tartoni, uma das três recomendações do menu é o polpettone com risoto de parmesão (R$ 57,00). Estacionamento grátis por duas horas.

via e-mail

VIA E-MAIL - fettuccine com camarão, abobrinha, limão siciliano e pistache SETTE PASTA BAR DIV

SETTE PASTA BAR/DIVULGAÇÃO/JC

Sette Pasta Bar volta com jantares regionais - até este sábado, da Sicília. Da entrada (R$ 19,00) à sobremesa (R$ 18,00) pode-se pedir separadamente, ou combinados com algo do amplo menu básico. Na foto, fettuccine com camarão, abobrinha, limão siciliano e pistache (R$ 55,00). Rua Auxiliadora 248, das 19h às 23h. Tel. (51) 3012-2926.

Entre retiradas e entregas, felizmente houve quem conseguisse sustentar-se durante os períodos mais críticos da quarentena. Mas houve severas baixas na gastronomia porto-alegrense. As mais lamentáveis, na ótica do colunista, foram Lorita, Café do Porto e Dado Pub, já nas primeiras semanas.

Feijoada em tarde de sol



CPM/ESPECIAL/JC