Principal e sobremesa

Mesmo que a prefeitura de Porto Alegre tenha concordado com a reabertura de restaurantes também aos domingos, falta ver a disposição do público em frequentá-los. Este feriadão será um bom teste, desde que se confirme a previsão de dias bonitos. Que os jovens estão sequiosos pelo convívio nos bares e nas calçadas, disso não resta dúvida. Quanto ao consumidor com potencial para bancar jantares elegantes, disputar mesas para o almoço dominical com a família nas melhores churrascarias, galeterias e afins, esse é o que ainda se espera que volte.

Mas sempre haverá, por gosto ou cautela, quem prefira ficar em casa. A esses vou sugerir o almoço de aniversário que me proporcionaram, em uma terça-feira de setembro. Como precisava ser rápido - a aula remota do Anchieta esperava por Pedro, a loja por Andréia - a massa da Propasta voltou ao nosso menu, na versão preferida por mim: sorrentino recheado com Mozzarella de búfala e queijo cremoso, com toque de limão siciliano (500g por R$ 36,00), pronto em minutos. Até o pesto genovese (200g por R$ 17,50) veio de lá e o irresistível resultado está na imagem.

A tentadora coleção da Propasta (Rua Miguel Tostes, 843) fica disponível para retirada ou entrega: tels. (51) 99316-6678 ou 99823-2502.

Rocambole de laranja. Foto: ANDRÉIA PIRES DE MIRANDA/DIVULGAÇÃO/JC

E a sobremesa? Sei lá o que fizeram, mas ressuscitaram o maravilhoso rocambole de laranja, que conheci no saudoso Calamares e reencontrava nos bufês de domingo da Germânia, ao tempo em que chef Lúcio reinava por lá. O catering do chef não o disponibiliza em seu alentado menu, mas pelos tels. (51) 98902-2385 ou 99115-2685 acabaram conseguindo encomendar (R$ 95,00, entrega incluída).

Almoço rápido, porém feliz!

via e-mail

O famoso Rubaiyat participa da 23ª edição do Brasília Restaurante Week com seis sugestões: entrada, prato principal (na foto, maminha grelhada com arroz primavera) e sobremesa por preço fechado - R$ 68,00 no almoço, R$ 89,00 no jantar.

Em São Paulo, o mesmo festival vai até dia 16 e na semana seguinte estreia na Paraíba! Aqui, apesar das recomendações do colunista, preço fechado somente há em rodízios ou similares.

Costumo dizer que São Paulo, em termos de gastronomia, é outro país. Não por acaso, desde criança - pelas mãos de meu pai - conheço parte de seus melhores restaurantes. Ao longo da vida, volta e meia aporto por lá, para apreciar o requinte ou a saborosa simplicidade, sempre alegrando meu paladar - agora o nosso, com mulher e filho a bordo.

No que concerne a excentricidades, a capital paulista surge com esta: reabriu a Hatchet House, primeira casa de arremesso de machado (foto) do Brasil. Além das 13 pistas para os, digamos, esportistas, tem menu assinado por chef André Leiras, carta de drinques e cervejas.



Com saborde Espanha



MELCHIOR NETO/DIVULGAÇÃO/JC