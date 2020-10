Os desmascarados

Com o tanto que tem chovido, em especial aos fins de semana, fica prejudicada a análise de qual será a atitude da população em relação a jantar fora. Está difícil ressurgir de tamanho período de inatividade, há locais que se foram de vez em meio a tamanhas restrições e, de novidade mesmo, sei que haverá um novo restaurante, voltado à culinária oriental, no espaço que ultimamente abrigou o Café do Porto, na rua Padre Chagas. Esta, aliás, em noites sem chuva - sexta-feira passada, por exemplo - registra aglomerações nas calçadas, em parklets e na frente de lojas que sequer têm mesas, mas vendem bebidas.

ANDREIA PIRES DE MIRANDA/DIVULGAÇÃO/JC

Uma vez que a prefeitura não consegue - ou não quer - impedir tais situações, os jovens sem máscara continuarão levando vírus desde as calçadas até os idosos que com eles residam, ou aos prédios, elevadores e quaisquer locais que frequentem.

Enquanto isso, os donos de restaurantes de padrão mais elevado que ainda logram sobreviver, deveriam adotar promoções aqui já sugeridas, com preços fechados. Na seção Festival há um bom exemplo, vindo de Gramado, de como - com inteligência - é possível movimentar a gastronomia.

Em Homem na Cozinha a sugestão é de fácil execução. Além desta, de Marcos Coraza, que está na foto acima: levar quatro pimentões vermelhos ao forno aquecido e manter a 180oC por 45 minutos. Colocar em um saquinho plástico, fechar e manter em temperatura ambiente por 24 horas, depois do que as peles e sementes serão facilmente removidas. Aí é cortar finalmente, picar, temperar com sal marinho, azeite e servir sobre torradinhas ou fatias de pão, ou como quiser.

Saúde e bom apetite!

Ao pesto de hortelã



NILO BIAZETTO/DIVULGAÇÃO/JC

A carne está na moda, o corte escolhido mais ainda. Mas é no pesto que está o diferencial desta receita. O clássico genovese, com manjericão, nozes, Parmesão, alho e azeite todo mundo aprecia. Mas a combinação do carré com hortelã é perfeita. Mãos à obra! Carré de cordeiro ao pesto de hortelã Por chef Ana Spengler, para Smart ingredientes [duas porções] 350g de carré de cordeiro

sal grosso e pimenta preta

1 colher (sopa) de óleo

3 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara de folhas de hortelã

1/2 xícara de azeite

1/4 de xícara de castanha de caju

sal moído na hora Modo de preparar Cortar o carré em duas partes, temperar com pimenta preta, sal grosso e reservar por 20 minutos. Bater para remover o excesso de sal. Aquecer óleo em frigideira de fundo grosso (preferencialmente de ferro), derreter manteiga e selar os carrés, dourando bem de ambos os lados. Os grãos de sal irão se soltar na frigideira, se não devem ser retirados. Quando a carne estiver ao ponto, com o entro ainda rosado, desligar o fogo e deixar sobre toalhas de papel. Com um mixer, bater castanhas e azeite até obter uma pasta. Juntar folhas de hortelã e pulsar, sem deixar que fiquem totalmente moídas. Servir os carrés regados com o pesto. A sugestão de acompanhamento seria risoto de damasco com queijo Brie.

Criatividade e segurança na pandemia



CLEITON THIELE SERRAPRESS/DIVULGAÇÃO/JC