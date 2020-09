Os best-sellers do resort

Tenho recebido sugestões dos chefs do Txai Resort Itacaré, que fica próximo a Ilhéus, litoral da Bahia. Desde as entradas mais pedidas - acarajés e ceviche de coco verde, cujas receitas serão enviadas a quem pedir ao e-mail do colunista - até esta espetacular moqueca que não leva peixe.

Moqueca de frutos do mar

Ingredientes (quatro porções):

Modo de preparar:

Via e-mail

Italianíssimo e impecável

O Sette Pasta Bar não perdeu tempo e desde ontem reabriu, com o horário possível: das 19h às 22h de terças-feiras a sábados – neste dia, também para o almoço, das 12h às 14h30min. O menu completo está disponível, com óbvio destaque para a coleção de pastas, além de criativos coquetéis, arancini, pastas, pescados e... carnes.

É onde eu queria chegar: ao impecável ossobuco do Sette, que degustei no inverno passado, do qual permaneci afastado, em razão da pandemia. Olhem a imagem: em farta e bem temperada porção, tenro, saboroso, escoltado por risoto de mascarpone e limão siciliano (R$ 68,00).

Mesmo reaberto e adotando as medidas recomendadas, também segue operando em delivery ou take away – tel. (51) 3012-2926. Rua Auxiliadora 248, quase na esquina com Rua 24 de Outubro.