Para receber em casa

A questão não é apenas quanto à competência da cozinha, que minhas impressões sobre ela são positivas desde que Le Bistrot existia apenas no Moinhos. Nem de rapidez na entrega, que pressa não seria o caso. Creio que o mais importante é o método: a refeição é preparada nas embalagens a vácuo, as mesmas que, mantidas em refrigerador, duram até 14 dias. E no momento de consumir, tudo se resolve com alguns minutos de imersão em água fervente.

A técnica não é nova por aqui (os irmãos Zambon a adotaram logo no início do Seasons), chama-se sous-vide. Mas é oportuníssima para esta fase em que muitas pessoas não podem ou não querem sair de casa: menu de alto nível, que chega ao consumidor em padrão semelhante ao que é servido no restaurante. Tem medalhão de filé, salmão, bacalhau confitado, molhos de ostras, de funghi e de mostarda com laranja, seis guarnições que vão desde batatas com cogumelos até fettuccine na manteiga com sálvia. Mais: arroz de pato (foto) e risotos de cordeiro, de cogumelos ou mediterrâneo.

Os preços ficam entre R$ 9,80 a R$ 108,00. Pedidos pelo WhatsApp 51-999-073-675 ou em www.lebistrot.com.br.

Para finalizar em casa

Já experimentamos, sempre em porções duplas (de 500g), nhoques de batata-doce e castanhas

Massas de fio ou de outros formatos, gosto sim. Mas as recheadas são, de longe, a minha preferência. Pois nessa de buscar alternativas práticas em tempos de pandemia, descobrimos um endereço que possui um elogiável elenco delas, de esmerada produção artesanal: a Propasta. Habitual abastecedora de restaurantes, com as restrições dos últimos meses voltou seu foco aos consumidores finais. Com sucesso. Já experimentamos, sempre em porções duplas (de 500g), nhoques de batata-doce e castanhas (R$ 25,00) e molho pomodoro (R$ 11,00), raviólis de bacalhau às natas - na foto ao lado, R$ 39,00 -, quiche de alho poró (R$ 9,00), parte de um cardápio de 20 massas e 12 molhos, que introduz novidades todas as terças-feiras. Mas o que mais me agradou foram preciosos sorrentinos de Mozzarella de búfala e queijo cremoso, com raspas de limão siciliano (R$ 37,50). Algumas massas são congeladas e precisam de somente três minutos em água fervente para estarem al dente. Os nhoques, pré-cozidos, basta descongelar e rapidamente aquecer no molho escolhido (na foto acima, estão com o pomodoro). Pizzas (R$ 23,00) e sobremesas complementam o menu, disponível para entrega programada ou compra na loja: Rua Miguel Tostes, 843, tels. 99316-6678 ou 99823-2502.

Cesarecce com pesto de pimentões assados

