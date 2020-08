Culinária peruana no aeroporto

Lembro-me da primeira vez, às vésperas do pleito que reelegeu a então presidente Dilma. Nosso voo desde a Flórida fazia conexão em Lima e, em todo o aeroporto, somente um restaurante tinha internet. Acampamos ali, pedi qualquer coisa e me inteirei das últimas pesquisas eleitorais, dos resultados do Brasileirão etc. Quando o tal pedido chegou, que bela surpresa: um ótimo ceviche de frutos do mar. Virou rotina, a cada vez que cumpríamos essa rota, degustar o ceviche do aeroporto, em bela porção, por US$ 18,00.

Hoje, ilhados aqui em Porto Alegre, nos restaria pedir pelo delivery do Muju, que tem uma boa coleção no menu. Ou aproveitar a criativa receita a seguir, enviada pelo Chef Elzio Callefi, da Tramontina.

Ceviche de Salmão com Manga

Ingredientes (duas porções):

500g de salmão fresco

suco de 1 limão siciliano

azeite

sal e pimenta do reino moída

gotas de Tabasco

1 manga Palmier em cubos médios

2 cebolas roxas em cubinhos

cebolinha picada

1 colher (chá) de pimenta rosa em grãos

coentro

Modo de preparar:

Fatiar o salmão em pequenos cubos, colocar em um bowl e temperar com metade do suco de limão, azeite, Tabasco, pimenta do reino e sal. Reservar em geladeira. Temperar manga com o suco de limão restante, cebolinha, cebola roxa e pimenta rosa. Levar ao bowl com o salmão reservado e misturar tudo. Finalizar com folhas de coentro e servir.

Delícias de domingo

Fui premiado com seis exemplares dos Doces Pelotenses

CPM/DIVULGAÇÃO/JC

Como pai, não há do que me queixar: a data foi saborosamente comemorada aqui em casa, domingo passado. E minha participação limitou-se ao prato principal, que outro dia eu comento. Começamos com esses impecáveis bolinhos de bacalhau (acima, porção com 12, R$ 85,00), encomendados à Chef Tatiana Forster. Na foto aparecem apenas cinco porque antes de clicá-la fui devorando os outros. Ela também opera como personal chef para grupos maiores - foi em um jantar entre amigas, no verão, que a Andréia conheceu o talento dela - e no seu catering oferece caprichados menus, para entrega ou retirada. Dois exemplos: Brie assado na massa filo, decorado com fava de mel, frutas e alecrim (um quilo! - R$ 180,00); mignon ao demi-glace, com mousseline de mandioquinha e farofa crocante (porção dupla, R$ 140,00). Mas é possível encomendar um roteiro exclusivo, exatamente como o leitor desejar. Consulte pelo whatsapp: (51) 9901-9198. A sobremesa causou hesitação, estava difícil conseguir mil-folhas, então fui premiado com seis exemplares dos Doces Pelotenses - na foto, entre dois bem-casados, um bombom recheado com morango e a irresistível queijadinha que me tira do sério. Cada um custa R$ 6,00 em take away, mas se pagar 10 doces, leva 12. Rua Quintino Bocaiuva 345, tel. (51) 3222-4929 ou 99120-2014.

