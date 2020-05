A vez de sopas e cremes

A cinco semanas do inverno o frio já aportou aqui, para endurecer ainda mais nossa quarentena. Época adequada a preparar - e, por que não, armazenar - reconfortantes sopinhas, companheiras das noites ainda mais geladas que vêm por aí.

Sopa de feijão com massinha

Enviada por chef Luana Hernandez, da Smart

Ingredientes [2 porções]

Modo de preparar

Creme de legumes com couve

Por Camila Landi, para a Universidade Presbiteriana Mackenzie

Ingredientes [4 porções]

Modo de preparar

Dois menus para duas mamães

O prato principal foi esse filé de robalo, temperado com gergelim e sal marinho com ervas CPM/ESPECIAL/JC

Não falei que este ano o Dia das Mães seria diferente? Para o colunista foi, tendo que simplesmente entregar para sua mãe, a dois metros de distância, palavras de carinho e um almoço especial que preparou - ela, aliás, hoje completa 97 saudáveis anos.

Depois, voltar rapidinho para casa e executar o pedido da Andréia, com ajuda de nosso Pedro. O prato principal foi esse filé de robalo (foto acima), temperado com gergelim e sal marinho com ervas (do Alecrim), alho e cebola fininha. A escolta era purê de mandioquinha.

No trajeto entre os dois endereços, foi desalentador circular por alguns quarteirões do Moinhos de Vento, constatar as ruas desertas, restaurantes fechados - quem sabe quais retornarão? - em uma data em que eles sempre batem recordes de público.

Há sérias divergências sobre a correção das medidas a que nós, cidadãos, estamos submetidos. Desta vez, não me atrevo a apostar em como termina esse filme, mas o ingresso está custando caro demais.