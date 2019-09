Um assado farroupilha

Primeiro vamos explicar que na primeira foto estão as codornas que fizeram sucesso na edição de agosto do Juvenil Club Gourmet. E seus autores, Ary Germani e Théo Germano. Bem à direita, Lauri Ernesto Koch, responsável pela receita da segunda foto, perfeita para os festejos deste 20 de Setembro.

Ingredientes:

Modo de preparar:

1. Começar com 12 horas de antecedência: bater os temperos no liquidificador, dosando a quantidade de azeite, em modo pulsar.

2. Envolver a carne com a mistura e passar a uma vasilha ou fôrma, de modo a que ela fique inteiramente coberta pelo tempero. Cobrir com pano de prato e levar à geladeira pelo tempo sugerido.

3. Braseiro pronto, espetar a paleta ou colocar sobre grelha, na parte mais baixa da churrasqueira.

4. A maneira de servir faz parte da receita: retirando lascas com a faca, na medida em que a carne for dourando.

Um bufê salvador

Era o Vitale, pizzaria à noite e bufê ao meio-dia, que entre as saladas oferecia esses palmitos da foto: verdadeiras toras, mas saborosos e macios. Não foi difícil montar um prato de entrada, nem mesmo depois, com peixes, camarões e acompanhamentos, por preço muito atraente. Também havia carnes e o único inconveniente é a obrigação de pesar o que consumir a cada visita aos bufês. Prefiro preço fixo e liberdade para me servir, mas há quem goste de pagar por quilo, fica mais justo.

Palmitos eu como em casa, em saladas, sanduíches, ou até na forma de sopa-creme. Sempre tenros e catarinenses, como os que esporadicamente me trazem de Gravatal. Pois outro dia chegamos a Garopaba quase às 14h, ainda sem almoçar. Arriscamos um bufê na rua principal, deixando a bagagem na caminhonete, que lá isso pode sem maiores riscos.

Feira de vinhos e muito mais

Segunda edição da Wine South America, em Bento Gonçalves, será de 25 a 27 de setembro. A feira receberá 250 marcas expositoras de Áustria, Espanha, Itália, Portugal, França, África do Sul, Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. A expectativa é de auxiliar na prospecção de R$ 10 milhões em negócios, nos próximos 12 meses.

As vinícolas brasileiras estarão representadas na Wine South por 150 marcas de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Bahia. Outras atrações serão o Salão do Azeite e o Salão de Cachaça e Destilados, além das rodadas de negócios. Informações: (54) 3455-6711.

Fundação Ecarta promove nesta quinta-feira degustação às cegas de vinhos sul-americanos. Conduzido pela sommelier Patrícia Cardoso, terá comparativas entre os Tannat de Brasil e Uruguai, os Malbec de Brasil e Argentina e os Cabernet Sauvignon de Brasil e Chile. Às 19h30min, na av. João Pessoa, 943. Inscrições (R$ 49,00) em https//bit.ly/2kl5qKi ou (51) 4009-2970.

Vinho na Vila acontecerá nos dias 5 e 6 de outubro, na Vila Flores (rua São Carlos, 753). Em sessões de três horas, expositores de 20 marcas nacionais irão oferecer 50 rótulos à degustação (foto). Queijos e embutidos artesanais poderão ser adquiridos, uma feira de alimentação, shows de jazz e aulas sobre vinhos completarão a festa, que terá entrada franca.

Haverá outras atividades, estas com ingresso pago: aula-show Le Cordon Bleu (R$ 200,00), com direito a testar os pratos e sua harmonização e à degustação ilimitada de vários rótulos por três horas, em sala especial, com taça de cristal de brinde. Ingressos: blueticket.com.br/vinhonavila.