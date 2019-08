Lombo de porco ao vinho

Coxinhas em 35 sabores

Em nosso caso optamos por coxinhas clássicas, porém recheadas com siri, em porção de oito unidades (foto). Da fritura em óleo de algodão elas saem sequinhas, com uma leve camada crocante, tenras e saborosas no recheio. Custam módicos R$ 19,90 - com 20 unidades, R$ 39,90. Pode-se escolher o tamanho, a melhor combinação, recomendo estudar o menu.

Não tem como escapar disso, tenha ou não alguma restrição alimentar, seja ou não vegetariano. A primeira escolha é se prefere frita ou assada, de massa convencional, ou de batata, ou de batata-doce, ou de arroz, ou de churros. Depois vêm os recheios, alguns inimagináveis (que tal chocolate com morango?) e por fim as quantidades e os combos.

Pois, chegaram. A Maria Coxinha abriu, há poucas semanas, seu primeiro endereço no Rio Grande - em três anos ela já tem outros nove em Floripa e arredores, onde nasceu a rede. É uma casa colorida, com 80 lugares em ambiente interno e um deck com ombrelones - neste espaço, pets são aceitos. Decoração despojada, mobiliário simples, adequado à proposta que eu resumiria assim: se gosta de coxinhas, vai gostar; se não gosta, vai gostar também.

Um Cabernet Franc em honrosa companhia

Se um dia você for convidado a jantar com Jair Soares, faça como eu: aceite sem pensar. Além da conversa franca, das abalizadas análises da política, lastreadas na bagagem de quem foi governador do Rio Grande, ministro de Estado e parlamentar, ele chegará ao restaurante com uma pequena maleta de couro a tiracolo. Nela, uma garrafa de vinho, apartado de sua seleta e bem nutrida adega.

Foi assim semana passada, no agradável ambiente do Bah, no BarraShopping. Relembramos os bons tempos da Confraria do Giovanni (por anos, todas as sextas-feiras, tínhamos nosso almoço na trattoria de igual nome), nos deliciamos parcimoniosamente com um honrado Cabernet Franc de Mendoza e, claro, com as delícias do menu, que serão assunto em outro momento.

Quanto ao vinho, anote aí: Benegas Lynch Libertad Estate, um Single Vineyard da safra 2011, com 14,5% de teor alcoólico, fermentação e mais 18 meses de envelhecimento em barris de carvalho francês de primeiro uso, mais cinco anos de garrafa. O resultado é um vinho potente, mas agradabilíssimo ao paladar - um Cabernet Franc digno da nobreza dessa vinífera, nem sempre tratada como merece.

Sei que tem na Vinhos do Mundo - Av. Cristóvão Colombo, 1493, tel. (51) 3028-1998.