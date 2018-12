Na pracinha do Seu Justino

Esse nome parece de casa de vovô, mas se refere a um movimentado bar da Vila Madalena, em São Paulo, que mantém um cardápio atraente, ao qual adiciona opções que chamam de comida de rua. Tem mais a ver com simplicidade e rapidez na preparação, eis que essa acontece às vistas do cliente. É o caso dessa versão de ceviche, que você pode fazer em menos de meia hora.

A hora de pedir sua ceia

No Dona Quitanda, um cardápio especial já está disponível, com opções para festas de confraternização, inclusive Natal e Ano-Novo, é claro. São kits com entradas, principais e sobremesas, custando entre R$ 90,00 e R$ 689,00. Veja em donaquitanda@donaquitanda.com.br, por exemplo: Filé Wellington, Rocambole de Suflê, Presunto Assado Caramelado e outros.

Via e-mail

Thai Mee passa a oferecer também o serviço de delivery, de segundas a quintas-feiras, das 19h às 23h30min. Já embaladinho para viagem, é um frango com castanha de caju, cogumelo shimeji, cenoura, cebola, molho de ostras e pasta de pimenta. Pedidos pelo aplicativo Uber.

Ô Churras, evento marcado para este sábado no Olivas de Gramado, confirma: além das carnes de porco, cordeiro, frango e bovina, uma estação de peixes estará operando.

Presente desde a primeira edição, a Associação Brasileira de Angus terá suas carnes nas estações Best Beef (brisket defumado no pit), Kids (espetinho ao estilo xixo) e restaurante Malbec (short ribs).

Eleonora Rizzo deu uma positiva sacudida no restaurante do City Hotel, agora Al Dente, no Centro Histórico. Além dos bufês de almoço de segundas a sextas-feiras, disponibiliza salões a comemorações de pequenos e grandes grupos, do café da manhã ao jantar. Reservas: (51) 3221-8431 ou 98445-7093.

Ciao Pizzeria dedica-se a pizzas napolitanas (foto), buscando a valorização dos ingredientes. A base tem farinha, tomate e azeite de oliva trazidos da região de Campagna, e a cada 15 dias um novo sabor de pizza é lançado, em edição limitada. No Boulevard Assis Brasil, Zona Norte da Capital.