A vez de um famoso sushi

É certo que vivemos a era do hambúrguer, de um fast food mais caprichado. Ainda assim, nenhuma outra culinária ganhou tanto espaço no Brasil quanto a japonesa. Em Porto Alegre, desde que a Sakaes começou a fazer sukiyaki, em um liquinho, que visitava cada mesa de uma ex-garagem, no alto da rua Vigário José Inácio; a partir do primeiro sashimi que um gaúcho degustou - "Mas cru, não passa pelo braseiro?", deve ter questionado algum neófito -, os restaurantes japoneses começaram a ocupar o espaço dos chineses, depois caíram no gosto dos jovens e hoje agradam a todas as gerações.

Incrível que, em tantas décadas, eu não tenha publicado uma receita dessa cultuada culinária. Mas de hoje não passa: aproveite o feriadão para aventurar-se nessa de sushi, enviada pela Azuma. Os ingredientes já existem nos supermercados, atreva-se!

Sushi Filadelfia Hot Roll

Ingredientes:

50 g de shari (arroz para sushi)

50 g de filé de salmão fresco

12 folha de alga (nori)

10 g de cream cheese

50 g de farinha de trigo

1 ovo batido, para empanar

20 g de farinha panko

óleo para fritar

1 esteira para enrolar (sudare)

shoyu

gengibre em conserva (gari)

raiz forte (wasabi)

Modo de preparar: