O pinhão vai à mesa

Bufê de comida colonial alemã

A ideia era conhecer os queijos da Nova Alemanha, artesanalmente produzidos em Ivoti, que comentamos semana passada. Pois é, mas uma hora de carro desde Porto Alegre apenas para comprar queijos e iogurtes? Melhor sair mais cedo e aproveitar um dia ensolarado para almoçar três quilômetros adiante, em Presidente Lucena. É ali, na mesma avenida com jeito de estrada, que fica o Dheinhaus.

Se for domingo, de longe se verá a bandinha na calçada e provavelmente uma pequena fila, bem à entrada do amplo espaço de espera, com bancos sob as árvores e atrações para crianças - até pônei puxando charrete, como a Cantina do Bino fazia em Porto Alegre. Um sistema de som logo convidará, por ordem de chegada, a passar ao salão do restaurante.

Atulhado de mesas, ruidoso, alegre, tudo em torno do interminável bufê, lentamente percorrido por numerosos comensais. Algumas saladas simples - aliás, como tudo o que é oferecido nas dezenas de travessas expostas - e uma larga coleção de pratos principais e acompanhamentos, constituem um farto almoço colonial alemão, que atrai gente de toda a Região Metropolitana.

Em duas visitas ao bufê, acabei selecionando para minha refeição os itens que estão na foto acima: no alto, língua com ervilhas e spätzle; depois, em sentido horário, aipim frito, dois tipos de linguiça, crocantes bolinhos de batata (sem recheio, certo?), delicioso repolho roxo ao vinho e, ao centro, uma almôndega de carne. Recusamos sopa de galinha, servida às mesas, não gostei do matambre de panela - rijo - que provei na primeira rodada. Ah, ainda tem sobremesas incluídas no preço.

Para chegar ao Dheinhaus é obrigatório entrar em Ivoti, tomar uma bucólica estrada asfaltada, que ganha movimento exatamente próximo ao horário de almoço. O endereço: av. Presidente Lucena, 4.077 (tel. 51 3445-3076). Atende das 11h às 14h30min; aos sábados e feriados custa R$ 38,00, aos domingos, R$ 48,00 - crianças pagam metade.