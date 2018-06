Uma sopa clássicada Rússia

Com o desempenho do Brasil melhorando a cada jogo, a Copa segue - e receitas da culinária russa nesta página, também. Esta é uma entrada clássica, reconfortante, adequada ao frio que enfrentamos aqui no Sul. O creme azedo faz parte, mas se preferir usar apenas creme de leite será uma adaptação tolerável.

Para espantar o frio

Deixem-me dizer que apenas uma vez provei essa iguaria, porque tenho certa resistência a miúdos - vou pouco além da língua bovina e era isso. Mas estava bebendo um tinto com amigos no Rei do Mocotó - rua Coronel Bordini, 161, tel. (51) 3337-3969 - e ante muita insistência, quando o dono propôs coar e dispensar o mondongo, aceitei experimentar. Saborosíssimo, em companhia de um bom vinho, então... Adeus, frio!

Agora me informam que há mais de 40 anos, às quartas-feiras e aos sábados, o Gambrinus serve mocotó no almoço. São várias horas na panela, até que o tutano solte do osso e o mondongo esteja macio. Aí o prato vai à mesa, com tempero verde, azeitonas e ovos cozidos picadinhos, bem como está na foto. No Mercado Público, tel. (51) 3226-6914.

E já que o negócio é espantar o frio, neste sábado o Valente Cervejas Especiais promove sua primeira feijoada. Nas torneiras a Canarinho, lançamento da cervejaria Irmãos Ferraro (R$ 12,00 o copo de 568 ml). O prato custará R$ 32,00, acompanhado por arroz, couve, farofa, banana a milanesa e laranja. A partir de 11h, na rua Barão de Teffé, 340.