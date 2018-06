Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

restaurante Notícia da edição impressa de 22/06/2018. Alterada em 21/06 às 20h22min Uma orquestra afinada

Antes já era assim. Você subia um lance de escada e parecia em outro mundo: estava no Orquestra de Panelas, um bistrô com elegante informalidade, tranquilo, encravado no coração da rua Padre Chagas, sobre o número 196. Continua igual, só que mais bonito, após meses de reformas. Menu e equipe de cozinha também estão renovados e, pela amostra que tivemos, mantêm o nível e trazem novas ideias. O almoço de segundas a sextas-feiras pode ser um parâmetro. Tem seis bem pensadas opções, com preços entre os R$ 30,00 de um spaghetti à carbonara e os R$ 50,00 de um entrecôte de Angus a cavalo com fritas. Nossas escolhas foram positivas: um saudosista picadinho Maria Luiza (foto 1) e, para o colunista, correta moqueca de peixe e camarões (foto 2) - cada prato custou R$ 40,00. Somados aos pastéis de siri que degustamos antes (foto 3, R$ 35,00), resultaram em uma ótima refeição. Poderíamos ter pedido a la carte - o menu completo está sempre disponível, os preços ficam em torno de R$ 70,00. Tem filé de congro ao molho cremoso com vermute e alcaparras, com purê de couve-flor e aspargos grelhados; mil folhas de harumaki e bacalhau; e um filé de robalo ao bechamel com hortelã e batatas gratinadas que, ao sair, vislumbrei em outra mesa - uma tentação. A lista de sobremesas tem clássicos como crème brûlée (R$ 20,00), brownie com sorvete (R$ 18,00) e panna cotta. Uma ressalva necessária: afora um rótulo de espumante, a carta tem somente vinhos importados - a justificativa da atendente retrata o absurdo tributário: "custam menos". Almoço e jantar, folga aos domingos. Reservas: (51) 3346-9439.

Domingo tem feijoada

O Sheraton mantém incólume sua programação das tardes de domingo: feijoada. E até mesmo a promoveu, alçada do bistrô do lobby - área que passará inteira por reforma - ao Clos du Moulin, restaurante do quinto andar (acima), amplo, com vista. Ela é apresentada em meia dúzia de panelas, cada qual com um tipo de carne e feijão preto. O destaque é a costelinha de porco defumada, carnuda, sem osso, pouquíssima gordura, que de tão procurada acaba tendo tardia reposição. Nada que a simpática equipe de atendimento não resolva prontamente. Algumas saladas, acompanhamentos - quibebe, farofa, arroz branco, couve verdinha - integram o bufê e permitem a montagem de um bom prato (abaixo). Assim como sobremesas caseiras, incluídos sagu, pudim de leite, mousse de chocolate e um elogiado pé de moleque. O preço também é bom: R$ 74,00 ( 10%), crianças de oito a 12 anos pagam a metade. Estacionamento grátis, com manobrista à porta do hotel. Reservas: (51) 2121-6013.

Neste sábado, das 11h às 20h, na Caza Wilfrido, em Gramado, acontecerá o Ô Churras. Craques do fogo de chão (foto) apresentarão 12 estações com carnes diferentes para degustação livre. Informações: (54) 98131-6000. Ué?! Sopa será nesta segunda-feira, nos salões do Juvenil, reunindo sete nomes destacados da culinária brasileira, em benefício do WimBelemDon. Convites em: https://doe.wimbelemdon.com.br/ue-sopa. Lobby Bar do Plaza jogará a Copa com bolinhos de batata (foto): a cada jogo, o recheio corresponderá a um dos países que estiverem no telão. Chef Miguel Boessio apostou em 17 equipes - de Espanha, com jamón ibérico, até Bélgica, com bacalhau e legumes. Combo de três bolinhos e seis cervejas, R$ 78,00 ( 10%). De segundas a quartas-feiras, o Thai Mee torna mais acessível sua culinária tailandesa: escolhe-se um entre três principais (na foto, o Kao Pad Cha Talay, arroz frito com camarão, peixe, lula e vagem fina) e uma entre duas sobremesas, ao preço de R$ 62,00. Um cálice de vinho do dia custará R$ 16,00. No Boulevard Laçador. Reservas: (51) 3362-6222.