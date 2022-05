Frases e personagens

"A arma de fogo, além de segurança para as famílias, é segurança para nossa soberania nacional e a garantia de que a nossa democracia será preservada. Não interessa os meios que um dia porventura tenhamos que usar. Nossa democracia e nossa liberdade são inegociáveis." Jair Bolsonaro, presidente da República.

"O Brasil é uma vitrine para os analistas internacionais, e cabe à sociedade brasileira garantir uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança. O Brasil não mais aquiesce a aventuras autoritárias." Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

"A Fenasul Expoleite já abriu passagem para a entrada dos animais, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Serão 687 animais, na Expoleite, até domingo, com exemplares das raças do gado leiteiro, gado de corte, bubalinos, equinos, aves e coelhos." Leopoldo Cavalheiro, criador, que trabalha com melhoramento genético.

"A Languiru adota a estratégia de investir no parque industrial e na ampliação da rede de varejo, vislumbrando novas oportunidades com o incremento do seu mix de produtos e a instalação de unidades de supermercado e lojas Agrocenter." Dirceu Bayer, presidente da cooperativa Languiru.