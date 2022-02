Frases e Personagens

"O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que lançará um programa de crédito, da ordem de R$ 100 bilhões, para empresas que vão de Microempreendedor Individual a empresas de médio porte, com faturamento de até R$ 300 milhões por ano." Paulo Solmucci, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

"A Rússia é um grande fornecedor de fertilizantes para o Brasil, e estamos trabalhando nisso desde o ano passado, para que este suprimento para o nosso agronegócio seja garantido." Bento Albuquerque ministro das Minas e Energia.

"Até domingo, dia 20 de fevereiro, estão abertas inscrições para jovens e adultos no projeto de Educação a Distância do Sesc no Estado (Sesc EAD/EJA). Alunos terão formação do Ensino Médio com qualificação profissional integrada." Cynthia Rodrigues, gerente de Educação do Departamento Nacional do Sesc.

"O governo federal dispõe de um programa de distribuição de cestas básicas por três meses e caixas d'água para famílias atingidas pela estiagem. É necessário que as prefeituras se mobilizem para requerer esses recursos. Dos mais de 350 municípios gaúchos que têm decretos de emergência reconhecidos pela União, apenas 14 acessaram o benefício." Artur Lemos Júnior (PSDB), secretário-chefe da Casa Civil.