Frases e Personagens

"As entidades são favoráveis às concessões como investimentos em rodovias, mas restrições ao modelo proposto no Bloco 3 do plano do governo do Estado, que inclui a Serra Gaúcha e Vale do Caí. É preciso debate que melhore a competitividade das empresas, pois assim geraremos emprego, renda e mais desenvolvimento." Anderson Trautman Cardoso, presidente da Federasul.

"A Comissão de Combate à Informalidade da Fecomércio-RS elaborou pesquisa sobre Hábitos de Consumo. O objetivo é mapear quais são os produtos mais comprados e com que frequência, seja em local físico ou digital, e assim conhecer o percentual de pessoas no RS que adquirem mercadorias no mercado informal." Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS.

"O VII Fórum Social Mundial/2022 (FSM) terá programação entre os dias 21 e 25 de março, em Porto Alegre. A edição do FSM será multitemática e contará com seminários, painéis e oficinas para os participantes. Os encontros do FSM/2022 estarão inseridos nas atividades dos 250 anos de Porto Alegre." Luzardi Falcão, do FSM.

"Submeteremos ao colégio de líderes do Senado a possibilidade de incluir na pauta o projeto que cria um programa de gratuidade do transporte coletivo urbano para maiores de 65 anos." Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado.