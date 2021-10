Frases e Personagens

"O País precisa de um candidato forte à presidência em 2022 que possa se contrapor aos favoritos Bolsonaro e Lula. Temos de acreditar na terceira via." Roberto Setubal, co-presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco.

"A gente não pode mais permitir que se acredite que no Brasil a gente vai eleger um mito ou salvador da pátria. Eu não sou candidato a mito nem a salvador da pátria." Eduardo Leite (PSDB), governador do Estado e pré-candidato ao Palácio do Planalto, em jantar com um grupo de empresários em São Paulo no domingo.

"O Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que deve substituir o Bolsa Família em novembro, deve beneficiar cerca de 17 milhões de pessoas e ficar, na média, em R$ 300 ao mês." João Roma, ministro da Cidadania.

"O Rio Grande do Sul avançou em reformas estruturantes nos últimos três anos e as mesmas são necessárias para garantir mais recursos para investimentos no turismo." Eduardo Fernandez, presidente do Lide - Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul.

"O relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) será lido quarta-feira e a votação deve ser na semana seguinte, no dia 26." Omar Aziz (PSD-AM), senador e presidente da CPI da Covid no Senado.