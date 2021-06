Frases e Personagens

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

"O gasto com fármacos em maio de 2020 no Hospital de Alvorada foi de R$ 101 mil. Em maio deste ano, saltou para R$ 407 mil." Carlos Alberto Grossini, diretor da instituição, que também administra o Hospital Padre Jeremias, de Cachoeirinha.

"Um sedativo, que antes da pandemia era adquirido por

R$ 5,00, chegou a ser ofertado por R$ 198,00. Hoje, está sendo comprado a R$ 29,00. Para garantir o atendimento aos pacientes intubados, o hospital recorreu a empréstimos e está importando da Turquia." Aline Daniele Pedersen, farmacêutica, representante do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, de Vacaria.

"Foi reaberto o Programa de Retomada Fiscal, ampliando o prazo de adesão para os débitos inscritos em dívida ativa até 30/09/2021. As MPEs fiquem atentas à oportunidade de parcelamento dos débitos, é uma condição especial, mas com prazos definidos." Cláudia Cittolin, gestora de projetos de políticas públicas do Sebrae/RS.

"Não sairei do PSDB, mesmo se não for o vencedor na disputa interna a presidente." Eduardo Leite (PSDB), governador do Estado.

"O essencial é vacinar a população brasileira. Eu só tenho um objetivo: vacinar os brasileiros até o final do ano." Marcelo Queiroga, ministro da Saúde.