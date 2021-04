"É importante as pessoas serem vacinadas e completarem duas doses, seja da Coronavac, seja da AstraZeneca. Quanto mais pessoas forem vacinadas, maior será a proteção de todos." Fernanda Fernandes, da Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre.

"O regimento do Supremo Tribunal Federal (STF) não permite que o plenário reanalise questão já julgada por uma turma. A suspeição do juiz Sergio Moro prevalece sobre todas as demais arguições, incluindo a de incompetência." Alexandre de Moraes, ministro do STF.

"Defendo a Lava Jato e a produtividade de Sergio Moro como juiz. Menciono os esquemas de corrupção comandados pelo PT, PSDB e PP em torno da Odebrecht." Luís Roberto Barroso, ministro do STF.

"Mensagens obtidas por hackers mostrando diálogos entre os procuradores e o então juiz Moro, um dia se saberá quem bancou essa empreitada. As mensagens só têm pecadilhos. Conversas entre acusação e juiz são questionáveis, mas comuns no Brasil." Também Luís Roberto Barroso.

"Houve progressos na pauta ambiental apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima. No entanto, a credibilidade das palavras é o problema." Pedro de Camargo Neto, ex-secretário de Produção do Ministério da Agricultura.