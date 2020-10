Frases e Personagens

"É preciso firmar alianças estratégicas entre poder público, empresas, sociedade e universidade para a transferência de conhecimento e produzir inovação." Cátia Maria Nehring, reitora da Unijuí e presidente da Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Rio Grande do Sul.

"O déficit previsto de R$ 8,1 bilhões/2021 está longe de ser apenas orçamentário e contábil. Do ponto de vista de gestão de fluxo, é um esforço gigantesco para buscar esse resultado. Não se trata de peça fictícia. Temos anos de parcelamento dos vencimentos do funcionalismo público." Bruno Jatene, subsecretário do Tesouro do Rio Grande do Sul.

"O quadro de trabalhadores na indústria elétrica e eletrônica aumentou em 6,4 mil novos postos em agosto, subindo para 239,1 mil trabalhadores." Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

"O agronegócio é o passaporte para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Em 10 anos, o Brasil dobrará a produção de grãos, aumentando só 12% a área plantada e sem destruir nenhum bioma. O mundo está com fome, e o aumento da produção de alimentos no Brasil é uma vocação." Paulo Herrmann, presidente da John Deere Brasil.