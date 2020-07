Frases e Personagens

"É um absurdo o projeto de lei de combate às notícias falsas, aprovado no Senado. O ponto mais grave, na minha opinião, é a criação de um conselho para decidir o que é falso ou verdadeiro, o que pode ser divulgado ou não. Não podemos permitir este ataque à nossa democracia." Pedro Simon (MDB), ex-governador e ex-senador.

"O correto é a criação de uma lei para punir quem cria e divulga notícias falsas, e a Justiça decide e condena os responsáveis." Também Pedro Simon

"A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) completou 19 anos. A instituição tem tido um papel importante para a economia e para a agenda de desenvolvimento do Estado, além de ser impulsionadora das regiões onde está presente." Eduardo Leite (PSDB), governador do Estado.

"É necessário combate às atividades ilegais de toda a natureza: garimpo ilegal, de madeira, de grilagem de terra na Amazônia. Lançamos o Floresta Mais, que pode se expandir, inclusive com ajuda de investidores estrangeiros." Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente.

"Talvez seja essa a estética da pandemia: uma ideia no laptop e uma câmera no drone." Jorge Furtado, cineasta, parodiando o slogan do Cinema Novo, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão.