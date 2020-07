Frases e Personagens

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

"Faltou vontade política ao governo gaúcho para manter a Mercado Livre no Rio Grande do Sul. O Executivo desperdiçou enorme oportunidade de recuperação depois da pandemia. Deveria ter alterado a legislação tributária. O modelo vigente está exaurido, e o governo não iria perder nenhum centavo." Marco Alba (MDB), prefeito de Gravataí.

"Todos os pedidos da Mercado Livre foram atendidos e cabe à empresa explicar por que resolveu abandonar o empreendimento em Gravataí." Ricardo Neves, subsecretário da Receita Estadual.

"A impressão que fica é que o governo não abriu mão de que cada um dos 15 mil fornecedores da Mercado Livre tivesse uma inscrição estadual. Se foi isso, mostra total incapacidade de entender o momento atual." Fábio Ostermann (Novo), deputado estadual.

"Atribuo o desfecho com a Mercado Livre à existência de obstáculos burocráticos que não permitem a construção de um ambiente atrativo para investimentos no Rio Grande do Sul. Mas, estamos saindo de um Estado paquidérmico para outro mais leve. Necessitamos de equilíbrio para ver o que deve ser mudado e o que é positivo e precisa ser potencializado." Rodrigo Lorenzoni (DEM), secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo.