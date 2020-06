Frases e Personagens

"Mais de 1,3 milhão de idosos deixaram de trabalhar ou de procurar um emprego em 2020, comparando com o primeiro trimestre de 2019." Bruno Ottoni, pesquisador do Ibre/FGV, com dados da Pnad Contínua/IBGE.

"Em abril, o Banco Mundial previa uma retração da economia brasileira em 2020 de 5% do PIB. Em junho, a previsão é de 8% a 10%. Brasileiros na pobreza - vivendo com menos do que R$ 825,00 por mês - chegarão a 48,8 milhões, por conta da pandemia, ou 23% da população. O auxílio emergencial aliviou um pouco o drama social. Mas, até quando?" Frei Betto, religioso.

"O Paraguai foi o país sul-americano que menos sofreu com a pandemia por ter uma população acostumada à obediência. O assunto de saúde pública fez o povo se esquecer do assunto mais comentado por lá pouco antes da quarentena: a prisão domiciliar de Ronaldinho." Francisco Arce, ex-lateral do Grêmio e Palmeiras e atual treinador do Cerro Porteño.

"Estender o auxílio emergencial de R$ 600,00 pago a trabalhadores informais, desempregados e autônomos por mais um ou dois meses não vai quebrar o País financeiramente. É exagero de quem diz isso." Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara Federal.