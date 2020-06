Frases e Personagens

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

"Com forte elevação de gastos e do endividamento público para mitigar os efeitos da pandemia na economia, a discussão sobre eventual mudança na âncora fiscal perseguida pelo governo poderia tirar o foco dos esforços de aprovação das reformas necessárias." José Franco de Morais, subsecretário da Dívida Pública do Tesouro Nacional.

"A confiança entre os mercados internacionais é fundamental na pandemia. Os agentes de fiscalização sanitária do Brasil continuam junto aos produtores para atestar a qualidade de todos os produtos do agronegócio, especialmente os destinados para exportação." Tereza Cristina, ministra da Agricultura.

"O presidente Jair Bolsonaro tem se recusado a usar máscara em locais públicos, o que mostra intuito em descumprir as regras impostas pelo Distrito Federal (DF), que nada tem feito para multar em R$ 2 mil a sua falta do uso." Renato Borelli, juiz federal no DF.

"Há falta de condições sanitárias, econômicas, sociais e jurídicas, não há como realizar as eleições municipais neste ano. Ninguém sabe o que vai acontecer. Se ninguém sabe, não temos garantia sanitária nenhuma." Glademir Aroldi, presidente da Confederação Nacional de Municípios.