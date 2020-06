Frases e Personagens

"Produtores colheram a maior safra de grãos - 250 milhões de toneladas -, e o desempenho poderá se repetir em 2021. Levantamento da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) mostra que o Valor Bruto da Produção atingirá R$ 728,6 bilhões. O PIB do agronegócio responderá por 23,6% do total do País." Renato Conchon, coordenador econômico da CNA.

"Com a desvalorização do real, as exportações ficaram mais atraentes ao agricultor. Em maio, os produtores já travaram o preço de 32% da safra do ano que vem, que ainda nem foi plantada. No ano passado, na mesma época, apenas 8% da produção tinha sido vendida antecipadamente." José Carlos Hausknecht, diretor da MB Agro, consultoria de agronegócio.

"O medo de uma segunda onda de contágio pelo coronavírus pode retardar a retomada do setor de serviços até meados de 2021." Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

"É essencial que o produtor de leite tenha acesso a linhas de crédito de forma a assegurar a manutenção de sua atividade e renda no campo. O Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul (Sindilat-RS) é responsável por mais de 90% do leite industrializado no Estado." Alexandre Guerra, presidente do Sindilat-RS.