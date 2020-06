Frases e Personagens

"A economia brasileira pode apresentar uma queda de 5% ou mais neste ano, e o desemprego deve aumentar muito." Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

"As medidas trabalhistas, que resultaram em mais de 8 milhões de acordos individuais para redução de jornada e salário e suspensão de contratos de trabalho, foram importantes para a preservação de empregos." Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria.

"Elogio o trabalho desenvolvido, que tem possibilitado à sociedade avançar com toda a segurança que o momento da pandemia requer. Conforme o tempo vai passando, o estresse vai aumentando. É uma situação de angústia que exige muito bom senso." Ernani Polo (PP), presidente da Assembleia Legislativa.

"Não é flexibilização aleatória no Estado, não é abertura desordenada, não é volta à normalidade. É uma convivência com a pandemia. O desenrolar mais lento da Covid-19 no Rio Grande do Sul decorreu de decisões tomadas no início, e deu tempo para expandir a capacidade de leitos e atenção à saúde." Leany Lemos, secretária estadual de Planejamento, Orçamento e Gestão, que está deixando a pasta e irá para o BRDE.