Frases e Personagens

"O Índice de Confiança da Construção da Fundação Getulio Vargas (FGV) avançou 3 pontos em maio. Mas, em maio, 51% das empresas indicaram diminuição da atividade e 63% que o ambiente de negócios está fraco." Ana Maria Castelo, pesquisadora da FGV.

"O governo estuda uma solução intermediária para estender a duração do auxílio emergencial a trabalhadores informais para além de três meses." Waldery Rodrigues, secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia.

"A Tailândia autorizou importação de carne bovina com osso, carne desossada e miúdos comestíveis de bovino do Brasil. Cinco estabelecimentos frigoríficos foram aprovados pelo país asiático. Mais de 700 habilitações já foram feitas para os produtos do agro brasileiro." Tereza Cristina, ministra da Agricultura.

"Pela estiagem, temos pedidos de abertura de 400 poços em 200 municípios. Estamos preparando a lista a serem atendidos em conjunto com a Secretaria de Obras, a Secretaria de Governança e Gestão e a chefia da Casa Civil do governo do Estado." Covatti Filho (PP), secretário estadual da Agricultura.