Frases & Personagens

"A Câmara deve aprovar, na PEC Paralela da Previdência, apenas os dispositivos que estabelecem a adesão dos estados, Distrito Federal e municípios às mesmas regras de aposentadoria aprovadas para os servidores públicos federais. A Proposta de Emenda à Constituição nº 133/19 promove uma segunda reforma da Previdência, complementando a promulgada recentemente pelo Congresso Nacional e transformada na Emenda Constitucional nº 103." Rodrigo Maia, (DEM-RJ), presidente da Câmara Federal.

"Parabenizo o projeto de replantio de árvores frutíferas em Porto Alegre, o qual espero que não seja trancado pela Câmara." Hamilton Sossmeier (PSC), vereador de Porto Alegre.

"A Ethos traz uma experiência importante dessa COP. Nós participamos de várias COPs, mas nessa, a gente percebeu a importância reiterada do protagonismo das empresas. O Ethos, uma organização de base empresarial que trabalha a agenda de sustentabilidade e de responsabilidade social com as empresas, tem para o ano de 2020 a missão de se colocar de forma mais estratégia, do ponto de vista de levar as empresas a compromissos concretos, às mudanças efetivas de inovação." Caio Magri, presidente da Ethos.