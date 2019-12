Frases & personagens

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

"Eu faço parte dessa classe dos cobradores de ônibus. Imagina o cara passar as festas de fim de ano pensando quando será que vão me mandar embora? Espero que a proposta seja retirada, porque será algo parcial no início, mas acabará sendo total." Paulinho Motorista (PSB), vereador de Porto Alegre.

"Os cobradores de ônibus não serão demitidos! Não teremos 3,6 mil empregos a menos em Porto Alegre! Isso é mentira! O que se propõe é que, quando um cobrador se aposentar ou pedir demissão, ele não precise ser substituído, ou seja, as vagas serão diminuídas aos poucos e em anos." João Carlos Nedel (PP), vereador de Porto Alegre.

"A retirada dos cobradores será gradual. Primeiro, em determinados horários e dias, depois, pela não reposição dos que forem saindo das empresas. E haverá cursos para reaproveitamento em outras áreas." Marcelo Gazen, secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

"Há uma caminhada longa pela frente para reduzir as desigualdades no País e melhorar o desenvolvimento. Temos um Brasil que se desenvolve, que nos orgulha na ciência, na tecnologia e em tantas coisas, mas nós temos um Brasil que ainda nos envergonha, e temos que tomar ações para minimizar isso." Ana Maria Pellini, secretária-executiva do Ministério da Cidadania.