frases e personagens

"O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. De janeiro a setembro, mais de 17 mil procedimentos haviam sido realizados no ano. Mas ainda enfrentamos dois desafios: a falta de doações e a falta de financiamento. Temos de resolver problemas de infraestrutura hospitalar, de logística, da burocracia no processo, entre outros avanços." Fábio Branco (MDB), deputado estadual.

"Retomada do emprego, juros mais baixos, redução das incertezas econômicas e liberações do FGTS devem garantir melhor resultado no quarto trimestre para o Produto Interno Bruto (PIB)." Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda.

"O Brasil poderá perder pela primeira vez o direito a voto na Organização das Nações Unidas (ONU) se não pagar à entidade, ainda neste ano, cerca de US$ 126,6 milhões, ou R$ 530 milhões pelo câmbio atual." Erivaldo Gomes, secretário de Assuntos Econômicos Internacionais/ME.

"O trânsito na cidade continua caótico pela natureza jurídica da EPTC. A empresa deveria priorizar a orientação. A EPTC tem uma obsessão pela multa, e não pela orientação. Nas faixas azuis já foram aplicadas mais de 40 mil multas e não há agente de trânsito orientando os motoristas." Professor Wambert (Pros), vereador.