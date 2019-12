frases e personagens

"A consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir um ajuste adicional da Selic de igual magnitude ao realizado na reunião de outubro, quando o BC cortou a Selic em 0,50 ponto percentual, de 5,50% para 5,0% ao ano." Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

"O gesto do presidente Donald Trump é característico da tensão geopolítica que o mundo vive. Trump disse que vai aumentar as tarifas do aço brasileiro porque estamos desvalorizando de forma artificial as nossas moedas. Não é o que está acontecendo." Hamilton Mourão (PRTB), vice-presidente da República.

"EUA e China passam por um choque tecnológico, comercial, mas é também uma disputa de poder. É óbvio que abre oportunidades a países como nós, que precisamos dinamizar exportações, de financiamento de infraestrutura, de construção, e os chineses estão dispostos a financiar. Esse protagonismo provoca tensão no cenário internacional." Também Hamilton Mourão.

"Ex-vereador da Capital, por 10 legislaturas, ex-servidor municipal de carreira e ex-prefeito, o engenheiro civil João Antônio Dib (PP) recebeu o Troféu Câmara Municipal, em sessão solene no Legislativo." Mônica Leal (PP), presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre.