Frases & personagens

"Os 18 projetos incluídos no programa Cresce RS devem ter prazos para execução apresentados na reunião desta segunda-feira. A conclusão das obras do aeroporto Salgado Filho já foi destravada por meio do Cresce. Precisamos saber do prazo para conclusão da pista, da concessão rodoviária, e de todos os itens que vão fazer nosso Estado crescer." Luis Augusto Lara (PTB), presidente da Assembleia Legislativa.

"Estou apavorado com o leilão do excedente da cessão onerosa não ter atraído as grandes empresas do setor de petróleo. Culpo o regime de partilha pelo resultado do certame, em que apenas dois dos quatro blocos ofertados receberam ofertas, da Petrobras e de estatais chinesas." Paulo Guedes, ministro da Economia.

"Uma contradição, com o leilão promovido por uma equipe econômica liberal ter como resultado final o fortalecimento da estatal Petrobras. Sumiu todo mundo da sala, só ficou ela lá." Também Paulo Guedes.

"O desastroso governo Bolsonaro quer desconstituir o estado brasileiro. Lamento a perseguição ao funcionalismo e à estrutura pública nacional. Os defensores do estado mínimo colocam todas as culpas na estrutura pública por suas incapacidades administrativas." Engenheiro Comassetto (PT), vereador.