Frases e personagens

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

"Visitei duas obras ainda inconclusas: as passagens de nível Dom Cláudio Kolling e Mendes Ribeiro Filho. A diferença entre as duas obras está na fonte de recursos: a primeira utilizou recursos públicos, enquanto a segunda teve investimento privado. É preciso agilizar a conclusão das duas passagens de nível, já que as obras causam dificuldades ao trânsito." João Carlos Nedel (PP), vereador.

"Não há nada que vincule o presidente Jair Bolsonaro à investigação sobre o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) e seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018. O presidente é vítima de uma possível denunciação caluniosa. Aceitei o pedido do ministro da Justiça e pedirei ao Ministério Público Federal do Rio que investigue os motivos da acusação contra Bolsonaro." Augusto Aras, procurador-geral da República.

"Enviarei ao Congresso um projeto para revogar um decreto de proteção ambiental à Baía de Angra para incentivar investimentos na área. Há países que ofereceram US$ 1 bilhão de aporte à região. É possível fazer da área uma Cancún como a do México na Baía de Angra. Tenho uma ligação muito forte com Israel, mas nada contra o mundo Árabe." Jair Bolsonaro (PSL), presidente.