Frases e personagens

"Mais de 80% da malha viária da Capital está vencida, e, portanto, ainda há muito para melhorar. Os indicadores demonstram que estamos no caminho certo devido a mudanças de gestão e planejamento, melhorias e reestruturação das usinas de asfalto, além da otimização das equipes." Nelson Marchezan Júnior (PSDB), prefeito.

"O total de aposentados cresceu 65% desde 2010, alcançando 10.703 no final de junho de 2018, o que piora a situação da Previdência. Esses dados apenas reforçam a necessidade de mudanças na previdência municipal." Leonardo Busatto, secretário da Fazenda de Porto Alegre.

"O vídeo publicado no Twitter pelo presidente Jair Bolsonaro, comparando o Supremo Tribunal Federal (STF) a uma hiena atacando um leão - no caso, o presidente Jair Bolsonaro -, evidencia que o atrevimento presidencial parece não encontrar limites." Celso de Mello, ministro decano do STF.

"Os governos estaduais da Amazônia Legal, de forma legítima, estão discutindo soluções para seus territórios. Estamos procurando parceria da Igreja após a sinalização do Papa e conclamando todos que queiram colaborar com a Amazônia, sem que isso signifique questionamento em torno da soberania nacional." Helder Barbalho (MDB), governador do Pará.