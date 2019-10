Frases e personagens

"Todas as grandes maldades do mundo são por causa do dinheiro: corrupção, roubo, guerras, conflitos, mentiras. O dinheiro é o grande inimigo de Jesus, pois você não pode servir a Deus e ao dinheiro." Cardeal Dom Claudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo e relator-geral do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia.