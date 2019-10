Frases e personagens

"Defendo a Lava Jato e a manutenção da regra da prisão após segunda instância, que melhorou o País, estimulou a delação premiada e permitiu que se desbaratassem redes de corrupção. O mundo nos vê como um paraíso de corruptos e temos de superar essa imagem e não há como superá-la sem um enfrentamento determinado da corrupção, dentro da Constituição e das leis." Luís Roberto Barroso, ministro STF.

"Critico a prisão em segunda instância. Tem que esperar o trânsito em julgado. Votarei novamente contra essa possibilidade no julgamento desta semana ou da próxima." Gilmar Mendes, ministro do STF.

"A Caixa Federal (CEF) tem o monopólio da administração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Cobra uma taxa de 1% sobre o valor total dos ativos. A Caixa está estudando potenciais reduções na taxa de gestão do FGTS. Há tranquilidade para reduzir taxa de gestão do FGTS, mas isso depende do aval do meu chefe, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes." Pedro Guimarães, presidente da CEF.

"A Caixa Econômica Federal "rouba" R$ 7 bilhões por ano dos trabalhadores com a cobrança dessa taxa. Teremos um gasto de R$ 1 bilhão com a operacionalização dos saques do FGTS." Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara Federal, criticando.